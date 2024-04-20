توريد 2885 طن قمح لشون وصوامع البحيرة اليوم

أعلن المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، عن توريد 2885.412 طن قمح لشون وصوامع المحافظة اليوم السبت .

وأكد وكيل الوزارة، أن المواقع التخزينية شهدت استقبال المزراعين والموردين لموسم توريد القمح من الساعة الثامنة من صباح اليوم، وسط حرص المسئولين بمديرية تموين البحيرة علي تسهيل الإجراءات، مشيرا إلي أن المزارعين يحصلون علي المبالغ المالية الخاصة بهم خلال 24 ساعة من اتمام عملية التوريد.

وأشار عبد العال، إلى أن الدولة سهلت الإجراءات على المزارعين وحددت سعر عادل للأردب، مشيدًا بالإقبال الكبير في أول أيام الموسم، واوضح أن الاجراءات تجري بسهولة كبيرة ، وأنه لا يوجد أي روتين أو تعقيد،.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.