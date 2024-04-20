محافظ المنوفية: انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ22 لإزالة التعديات

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة والاراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي تستمر عملها حتي 9 مايو 2024 ، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لاسترداد أراضى الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة مكبرة لتنفيذ إزالة حالتي تعدي علي أملاك الدولة بقري أشمون، منها إزالة حالة تعدي علي جسور النيل بعزبة المأمور التابعة للوحدة المحلية بجريس وذلك علي مساحة 130م ، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي علي إملاك الدولة بقرية سمادون علي مساحة 258م ،وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون التام والتنسيق المستمر مع مختلف جهات الولاية والجهات المعنية علي مدار اليوم وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة وخاصة حالات التعدي علي نهر النيل والمجاري المائية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ، فضلاً عن تضافر الجهود والمتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية وتذليل المعوقات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي متغيرات جديدة تحقيقاً للصالح العام.

وأكد المحافظ، متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانياً ومن خلال مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة اليقظة التامة للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الموجة الـ (22) لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية ، تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير الماضي وحتي 16 فبراير 2024 ، أعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتي 15 مارس 2024، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت عملها اليوم 20 إبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم.

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