مصر تستعيد شرم الشيخ.. 10 أحداث في ذاكرة 21 أبريل

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الواحد والعشرون من أبريل، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

نستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1509 - هنري الثامن يعتلي عرش إنجلترا عقب وفاة والده هنري السابع.

1800 - استسلام الثائرين من أهالي مصر في ثورة القاهرة الثانية وذلك بعد أن سلط عليهم الجنرال كليبر مدافعه وأحرق أحياء القاهرة.

1960 - افتتاح مدينة برازيليا كعاصمة للبرازيل على يدي الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك.

1967 - الجيش يتولى السلطة في اليونان.

1982 - مصر تستعيد منطقة شرم الشيخ التي تعتبر جزء من سيناء في إطار اتفاقية السلام المصرية / الإسرائيلية.

2004 - انفجار في إدارة المرور في المملكة العربية السعودية يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 145 آخرين بجروح.

2009 - إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لليونسكو.

2017 - مقتل أكثر من 140 جُندي أفغاني في هُجُومٍ مُسلَّح على مُعسكر شاهين بِمدينة مزار شريف تبنته حركة طالبان، وذلك أثناء صلاة الجمعة.

2018 - اغتيال العالِم والمحاضر الفلسطيني فادي البطش في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

2019 - مقتل حوالي 321 شخصًا وجرح ما يزيد عن 500 آخرين في سلسلة تفجيراتٍ طالت كنائس وفنادق في 3 مُدن سريلانكيَّة بِالتزامن مع احتفالات عيد الفُصح.