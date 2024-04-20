سقط في آلة ضاغطة للنفايات.. مصرع عامل مصري في حادث مأساوي بإيطاليا

بطريقة مأساوية، لقي شاب مصري، في حادث مؤسف بمدينة كوساجو بميلانو، إيطاليا.

وتلقت السلطات الإيطالية بلاغاً بمصرع محمد حسن من ويعمل بإيطاليا وهو من محافظة الشرقية، مركز مشتول السوق، قرية أبراش.

وقع الحادث مساء أمس الجمعة عندما سقط الضحية في آلة ضاغطة للنفايات بشركة Convertini srl، المتخصصة في تخزين ومعالجة النفايات الخاصة.

وصلت سيارة الإسعاف ووحدة طبية إلى مكان الحادث بتنسيق من وكالة الطوارئ الإقليمية، لكن الأطباء لم يستطيعوا إنقاذه.

ووقع الحادث أثناء محاولة الضحية تحرير أحزمة من آلة لتقطيع مخلفات خشبية، مما يشير إلى احتمال قصور في تدابير السلامة بالموقع.

وأدان عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، الحادث وأكد على الحاجة الملحة لتحسين تدريب العمال على السلامة في مواقع العمل.

وأشار إسكندر إلى أن هناك حوالي ثلاث وفيات يوميًا بسبب نقص التدريب الكافي، مضيفًا أن هناك مبادرة منذ سنوات تدعو إلى إلزام أصحاب العمل بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة على سلامة العمل لتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.