برعاية هواوي العالمية ومن عاصمة التاريخ.. فريق حاسبات عين شمس يتصدر المنافسة الدولية للبرمجة (ICPC)

ليو شاو: 3 مليارات دولار عالمياً حجم إنفاق هواوي في مجال البحث والتطوير

استضافت مدينة الأقصر، حدثا بارزا حيث عقدت لأول مرة على أرض مصر الدورة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من البطولة الأكبر والأهم في مجال البرمجيات على مستوى العالم "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)"، ونظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمشاركة شركة هواوي العالمية والمصرية للاتصالات وذلك بمدينة الأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024.

وفاز فريق كلية الحاسبات والمعلومات من جامعة عين شمس بالمركز الأول عربياً وأفريقياً في هذه البطولة، التي رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحظيت بدعم كبير من شركة هواوي العالمية، شهدت تنافس أكثر من 2500 مشارك يمثلون النخبة من 111 دولة.

في ظل التعاون المثمر بين هواوي و45 جامعة مصرية، أكد ليو شاو واي، رئيس معهد الأبحاث الأوروبي بشركة هواوي، خلال مؤتمر صحفي، على الدور الرئيسي للشركة في دعم المواهب الشابة والبحث العلمي، مع الإشارة إلى استثمارات بلغت 3 مليارات دولار عالمياً في مجال البحث والتطوير.

أضاف أن الشركة ستواصل زيادة استثماراتها في مجال البحث والتطوير وتنمية المواهب لاسيما في مجال الأبحاث الأساسية طويلة الأجل بالإضافة إلى التعاون مع العلماء والباحثين والمهنيين من جميع أنحاء العالم ودعم تطوير المواهب الشابة.

وأوضح ليو شاو واي أن الشركة لديها أكثر من 200 ألف موظف من الخبراء فضلا عن أن 20 % من الإيرادات تذهب للاستثمار في مجالات البحث والتطوير.

الدكتور وليام بيل باوتشر، المدير التنفيذي للمسابقة، أشاد بالمستويات المتقدمة للمشاركين والتحديات البرمجية التي واجهوها، مؤكدًا أن البطولة تهدف إلى تعزيز الابتكار واكتشاف المواهب البرمجية المميزة في أجواء تنافسية عالمية.

أضاف أن المسابقة قسمت إلى ثلاثة مستويات أولها المسابقة الوطنية وثانيها المسابقة الإقليمية والمستوى الأخير المسابقة العالمية.

وأضاف باوتشر أن المسابقة تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويتم العمل في مجموعات صغيرة الأمر الذي يسهم في الوصول إلى مجتمع أفضل حيث يقدم الطلاب حلولا لحل مشاكل مجتمعاتهم.

واشار إلى أن المسابقة انضم إليها نحو 400 ألف خريج على مدار 50 عاما مضت منذ تأسيسها، موضحا أن أفضل 100 خريج أصبح لديهم شركات ناشئة خاصة بهم.

من جانبه، لفت الدكتور أحمد الشناوي، عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى الأداء اللافت للفرق المصرية على المستوى الإقليمي ودور هذه المنافسات في تعزيز القدرات التحليلية والبرمجية للطلاب.

وكشف "ما بن" رئيس العلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر عن إطلاق أول سحابة في المنطقة سيتم إنشاؤها في مصر، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة.

وأوضح "ما بن" أن السحابة ستضم جميع البيانات والخوادم لافتاً إلى أن هواوي تقدم استثمارات كبيرة على تنمية المواهب والقدرات وتعمل مع الجامعات المصرية وتم تدشين 90 أكاديمية بالإضافة إلى تدريب أكثر من 35 ألف طالب.

وتعد "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)"، أكبر مسابقة برمجة جامعية في العالم، تضم أفضل 300 فريق تم اختيارهم من مجموعة كبيرة تشمل حوالي 40.000 فريق تنافسوا في التصفيات، لتُصبح منصة عالمية مميزة للتنافس بين طلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم في مجال البرمجة وحل المسائل المعقدة حيث تهدف البطولة إلى توفير منصة ممتدة لدعم التدريب على البرمجة عالية المستوى بالإضافة إلى تعزيز الابتكار لدى طلاب الجامعات الذين يُظهرون شغفًا بمجال البرمجة والخوارزميات فضلاً عن اكتشاف المواهب المتميزة في هذا المجال.