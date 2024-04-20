أسرتها تحذف حسابها على تيك توك.. تفاصيل وفاة “إسراء روكا” في حادث سيارة

كشفت التحقيقات الأولية في وفاة البلوجر "إسراء روكا" إثر انقلاب سيارتها من جسر بالقاهرة على ارتفاع 10 أمتار، وأن سبب الحادث يعود لاختلال عجلة المركبة، واصطدامها بالسور الحديدي، ثم سقوطها من أعلى الجسر، نتيجة السرعة العالية.

تجمهر العديد من الأشخاص في مكان سقوط المركبة، واتصل بعضهم على الإسعاف، فيما استنجد آخرون بالأمن، وعند وصولهم تم نقل إسراء روكا إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة إثر الحادث، وتم نقلها للمشرحة، وقام رجال الأمن بالاستماع إلى أقوال الشهود، وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

اسمها الحقيقي إسراء مختار وشهرتها "إسراء روكا"، تبلغ من العمر 28 عاما وهي من سكان محافظة القاهرة، اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديوهاتها على التيك توك، وكان لديها ملايين المتابعين والمشاهدات .

في إجراء سريع قامت أسرتها بحذف جميع الفيديوهات والصور الخاصة بها من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاتها ورفض الظهور إعلاميًا أو الخوض في أي تفاصيل تخص نجلتهم.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير إثر سقوط سيارة من أعلى جسر "الحرفيين" بمنطقة النزهة. وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين لهم من خلال الفحص وفاة شابة تدعى إسراء روكا وتم نقلها إلى المشرحة

من جهة اخرى، قام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.