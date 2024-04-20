إندرايف تكرم أبطال الطريق وتعزز مبادراتها لدعم التنقل الذكي في الشرق الأوسط

كرمت إندرايف المتخصصة في مجال الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، السائقين الفائزين بجوائز مسابقة شهر رمضان، تضمنت الجوائز رحلات عمرة شاملة للطيران والإقامة، فاز بها خمسة سائقين متميزين هم عمر وجدي فاروق، محمد كمال، زكي إبراهيم، محمد صلاح، ومحمد شعبان، نظير تحقيقهم أعلى عدد من الرحلات خلال الفترة من 10 مارس إلى 9 أبريل.

إضافة إلى ذلك، تم منح قسائم شرائية متنوعة للسائقين المشاركين في فئات المسابقة الأخرى، وهي خطوة تؤكد التزام إندرايف بتوفير بيئة عمل داعمة وتقديرها لجهود سائقيها.

المسابقة، التي انطلقت لأول مرة في المغرب العام الماضي وأسفرت عن فوز سائق بسيارة جديدة، تأتي في إطار سعي إندرايف لتعزيز دعمها لسائقي النقل الذكي في الشرق الأوسط، وتحفيزهم على تقديم خدمات متميزة من خلال مبادرات تقديرية تسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

تؤكد هذه المسابقة على التزام إندرايف برؤيتها لعام 2024 الرامية إلى إحداث تأثير ملموس ودائم في حياة الأشخاص، من خلال مبادرات تمكين المجتمع تتخطى حدود التسويق التقليدي وتساهم بشكل فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.