علاء الخشن يتولى قيادة راية لتجربة العملاء لتعزيز مكانتها في خدمات التعهيد

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات تعيين المهندس علاء الخشن في منصب الرئيس التنفيذي لشركة راية لتجربة العملاء (RCX)، التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية، اعتبارًا من أبريل الجاري.

يأتي هذا التعيين في إطار خطط الشركة لتعزيز قيادتها في قطاع خدمات تعهيد العمليات التجارية على مستوى العالم.

المهندس علاء الخشن، الذي يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قطاع الاتصالات وخدمات التعهيد والصناعات التكنولوجية، شغل مناصب قيادية في شركات بارزة مثل ECCO Outsourcing، Majorel UK، وWebhelpالفرنسية. تحت قيادته، توسعت Webhelpبنجاح في السوق المصرية، مما يعزز من تجربته وكفاءته في القطاع.

مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة راية القابضة، أعرب عن ثقته في قدرات الخشن، مشيرًا إلى أن خبرته الواسعة ستسهم في دفع عجلة النمو والابتكار لشركة RCX.

خليل أكد أيضًا أن القيادة المستنيرة والخبرة الدولية للخشن ستكون حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الطموحة للشركة، التي تهدف إلى الريادة العالمية في مجال تجربة العملاء وخدمات التعهيد.

تُعد RCX، المدرجة ضمن أفضل 100 شركة عالمية في مجال التعهيد لثلاث سنوات متتالية، شريكًا استراتيجيًا لعدد من شركات فورتشن 1000، وتقدم خدماتها بأكثر من 15 لغة من خلال مراكزها المنتشرة في مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، وبولندا، مما يُعزز من مكانتها كقائد عالمي في هذا القطاع.