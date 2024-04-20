"ذا بوتكاست برودكشنز" تحصل علي تمويل ببرنامج شارك تانك للتوسع في السعودية والإمارات

أعلنت شركة ذا بوتكاست برودكشنز (TPP)، المتخصصة في إنتاج البودكاست بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمامها جولة تمويلية ناجحة في الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك". الجولة التمويلية التي قادتها سيدة الأعمال دينا غبور، تهدف إلى دعم خطط الشركة للتوسع في الأسواق الإقليمية، خصوصًا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

إسلام عادل، الرئيس التنفيذي لشركة ذا بوتكاست برودكشنز، أكد أن هذه الجولة ستمكن الشركة من توسيع نطاق عملياتها في وقت تشهد فيه صناعة البودكاست نموًا سريعًا. من خلال إنتاج 15 برنامجًا متنوعًا خلال ستة أشهر فقط، وتحقيق 7 ملايين استماع وأكثر من 600 ألف ساعة مشاهدة.

كجزء من استراتيجيتها للنمو، أطلقت الشركة برنامج "The W" الذي تقدمه دينا غبور، والذي يركز على تمكين المرأة ومناقشة القضايا الاجتماعية الهامة.

النجاح الذي حققته ذا بوتكاست برودكشنز في "شارك تانك" وحصولها على جائزة البطاقة الذهبية للأعمال من Vodafone Business يؤكد على مكانتها كقائد في صناعة البودكاست، ويعزز من استراتيجيتها في تقديم محتوى أصلي وعالي الجودة يستقطب جمهورًا عالميًا ويدعم المبدعين والشركات في تحقيق أرباح فعالة ومستدامة.