الأربعاء.. حفل تكريم وتأبين المركز القومي للمسرح لاسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم وتأبين اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور؛ بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق ٢٤ أبريل الجاري، بالمسرح القومي.

يتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وسيهدي المركز درع وشهادة تقدير لأسرته.

يقام الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.