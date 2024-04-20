لصحة أفضل خلال فصل الصيف.. نصائح لسلامة الامتصاص وحركة الأمعاء

مع ازدياد درجات الحرارة والتعرض المباشر لحرارة الشمس أثناء الذاهاب للعمل أو أداء المهمام اليومية، يزيد الجسم يزيد من خاصية التعرق، وهي عملية تبريد طبيعية للجسم، حيث يؤثر الجفاف بشكل كبير على الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج اللعاب، وهو أمر ضروري لعملية الهضم الأولي للكربوهيدرات، ويؤكد الخبراء أنه يتم أيضا زيادة امتصاص الماء في القولون للحفاظ على السوائل بالجسم، مما يؤدي إلى صلابة البراز واحتمال الإمساك، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على الماء ونظام غذائي متوازن من أجل عمليات هضمية سلسة.

وقد نشر موقع Health Shots، دراسة حديثة توضح كيفية الحفاظ على صحة الجهاز الهمضي وتحسين حركة الأمعاء، وتنشر لكم "البوابة نيوز" أبرز النصائح التي جاءت في نتائج تلك الدراسة:.

الزبادي واللبن.. تناول البروبيوتيك

إن البروبيوتيك هو عبارة عن بكتيريا حية وخمائر يمكنها تعزيز توازن ميكروبيوم الأمعاء، مما يساعد على هضم الطعام. يتناول الكثيرون لتخفيف الإسهال والإمساك وآلام المعدة. يمكن تناول الزبادي والكفير والكيمتشي واللبن والمخلل والكومبوتشا للحصول على كميات مناسبة من البروبيوتيك.

الفواكة والخضروات.. التركيز على الألياف

الألياف هي أحد المغذيات الكبيرة ونوع من الكربوهيدرات. تساعد الألياف على زيادة وزن وحجم البراز وتليينه. يمكن أن ينظم ذلك حركات الأمعاء المنتظمة ويدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. وتشمل قائمة الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات.

الشاي الأخضر.. تجنب الكافيين

في حين أن شرب كوب من القهوة أو الشاي يمكن أن يساعد على بدء اليوم بنشاط وطاقة، إلا أن الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يهيج بطانة الأمعاء ويعطل عملية الهضم. لذلك، ينبغي تقليل الاستهلاك اليومي والاكتفاء بشرب 1-2 كوب في اليوم فقط. وينصح الخبراء بتناول شاي الماتشا أو الشاي الأخضر كبدائل للقهوة.

بهارات مضادة للالتهاب.. تناول الكركم

نظرًا لأن الكركم من التوابل القوية المضادة للالتهابات فإنه تناوله بانتظام يمكن أن يفيد صحة الأمعاء. يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب نشط، يساعد على تقليل الالتهاب في الأمعاء ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض حالات مثل متلازمة القولون العصبي. يوصي الخبراء بإدخال الكركم في الوجبات المعتادة، مثل العصائر أو الحساء أو الكاري أو الحليب الذهبي، الذي يتم إعداده عن طريق إضافة مسحوق الكركم إلى اللبن الدافئ.

2 لتر كحد أدنى.. كميات كافية من الماء

يعد تناول كميات مناسبة من الماء أمرًا حيويًا للحصول على أداء مثالي للجهاز الهضمي. يساعد الترطيب على تكسير الأطعمة وهضمها، مما يجعل البراز أكثر ليونة، مما يمنع الإمساك. وبالإضافة إلى شرب الكثير من الماء، يمكن تناول الأطعمة المرطبة مثل الخيار والبطيخ والبرتقال. ويعتبر ماء جوز الهند وشاي الأعشاب من الخيارات الرائعة لترطيب الجسم في الصيف.