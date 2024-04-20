افتتاح "ملتقى القاهرة الأدبي".. ومناقشة حول "الذاكرة والكتابة"

انطلقت، مساء اليوم، فعاليات افتتاح الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي والذي يقام تحت شعار "المدينة والذاكرة"، بتنظيم من صفصافة للنشر.
ويستضيف الافتتاح وعدد من فعاليات المهرجان قبة الغوري بقلب القاهرة الفاطمية؛ حيث تنطلق فعاليات الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة صفاء النجار، مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، الرئيس الشرفي للمهرجان، والكاتب الفلسطيني الكبير نصر الله؛ وتدير اللقاء الكاتبة والناقدة آية طنطاوي.
وتستمر فعاليات الملتقى الذي يسلط الضوء في الدورة السادسة على الأدب الفلسطيني، في قبة الغوري لمدة ستة أيام، وتشمل مناقشات وحوارات أدبية وأمسية شعرية.