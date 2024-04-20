مانشستر سيتي يضرب تشيلسي ويحجز مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في حجز مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على تشيلسي بنتيجة 1-0، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب ويمبلي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة منذ البداية، وهدد مرمى تشيلسي في أكثر من مناسبة.

ونجح البرتغالي برناردو سيلفا في إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، ليُعوض إهداره ركلة ترجيحية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، مساء الأربعاء الماضي.

حاول تشيلسي العودة في المباراة في الدقائق الأخيرة، لكنّ دفاع مانشستر سيتي صمد أمام جميع المحاولات.

بذلك يواجه مانشستر سيتي في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي، والتي تقام مساء غد الأحد على الملعب ذاته.

بهذا الفوز، يُواصل مانشستر سيتي سعيه لتحقيق الألقاب هذا الموسم.