ads
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد ناصر يفوز برئاسة الاتحاد العربي للترايثلون بالإجماع

اللواء أحمد ناصر
اللواء أحمد ناصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز اللواء أحمد ناصر برئاسة الاتحاد العربي للترايثلون بالإجماع خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للترايثلون التي أقيمت مساء اليوم بالغردقة.

وفاز بمنصب النائب الأول  طارق الخياط من الأردن واللواء عبدالملك جاني من الإمارات بمنصب النائب الثاني من الإمارات وبختيار رسول من العراق  فاز بمنصب النائب الثالث  وفاز المشير ياسر عثمان  من السودان بمنصب النائب الرابع. 

وفي العضوية كل من:

علي مقبل من السعودية، ومحمد أبو طير من فلسطين، وعلي مبروك من ليبيا، وراشد الكنداري من الكويت، ودانا شباط من سوريا، والدكتورة فريال شويطر عضوية المرأة من الجزائر.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد ناصر فاز بالأمس برئاسة الاتحاد الإفريقي للترايثلون، ويتولى حاليًا منصب رئيس الاتحاد المصري، ورئيس اتحاد الاتحاد الأفريقية، ورئيس الاوكسا ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أيضًا.

اللواء أحمد ناصر اللواء أحمد ناصر برئاسة الاتحاد العربي للترايثلون ومحمد ابو طير