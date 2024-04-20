"سامسونج" تتصدر سوق التليفزيونات العالمي للعام الثامن عشر على التوالي

للعام الثامن عشر على التوالي، واصلت سامسونج للإلكترونيات تصدرها لسوق التليفزيونات العالمي، وأكد تقرير وكالة "أوميديا" المتخصصة في أبحاث السوق أن الشركة حصلت على 30.1% من حصة السوق العالمية لعام 2023.

منذ إطلاقها في عام 2017، شهدت سلسلة تليفزيونات QLED من سامسونج، وخاصة طرازات Neo QLED، نموًا مطردًا في المبيعات التي بلغت 40 مليون وحدة تراكمية، مع أكثر من 8.31 مليون وحدة بيعت خلال العام الماضي فقط. هذا النجاح يعزز من مكانة سامسونج في قطاع التليفزيونات المتميزة، خصوصًا تلك التي يتجاوز حجمها 75 بوصة والتي تزيد أسعارها على 2500 دولار، حيث بلغت حصتها السوقية 60.5% و33.9% على التوالي.

بفضل استراتيجية الشركة في التوسع بسوق التليفزيونات ذات الحجم الكبير والمتميزة، واصلت سامسونج تعزيز مكانتها بحصة سوقية تبلغ 30.4% للتليفزيونات التي يزيد حجمها على 90 بوصة، كما أن الشركة حققت تقدمًا ملحوظًا في فئة أجهزة OLED، مع استمرارها في الابتكار وتقديم تجارب مشاهدة متطورة.

سامسونج كذلك تلتزم بتوفير أمان معزز لمستخدميها من خلال منصة Samsung Knox، التي حصلت على شهادة المعايير العامة (CC)، مما يعزز الثقة في أمان منتجاتها. Knox Vaultو Knox Matrix هما ميزتان تضمنان حماية البيانات الحساسة وخصوصية المستخدم بشكل فعال.

في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024، قدمت سامسونج معالج NQ8 AI Gen3، مبشرة بعصر جديد من شاشات الذكاء الاصطناعي التي تعد بإحداث ثورة في مجال الترفيه المنزلي. تواصل الشركة بذلك دفع حدود الابتكار في صناعة التليفزيونات، مؤكدة التزامها بتقديم أحدث التقنيات وأفضل جودة ممكنة.