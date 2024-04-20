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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين بخماسية في الدوري الألماني

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين
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اكتسح فريق بايرن ميونخ، نظيره يونيون برلين بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد آندر آلتن فورستيري، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بتقدم البايرن بهدفين دون رد، سجلهما ليون جورتسيكا وهاري كين في الدقيقتين 29 و45+1.

وفي الشوط الثاني، أضاف توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 53، ثم عزز ماتياس تيل تقدم البافاري بهدف رابع في الدقيقة 61، قبل أن يعود مولر ويختتم الخماسية في الدقيقة 66.

وسجل يوربي فيرتيسين هدف يونيون برلين الوحيد في اللقاء في الدقيقة 90+1، ليفوز بايرن ميونخ بنتيجة 5-1.

بتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 66 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، خلف باير ليفركوزن المتصدر بـ79 نقطة، والذي حسم اللقب منذ الجولة الماضية، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

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