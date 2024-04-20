موريتانيا تستدعي السفير المالي احتجاجًا على اعتداءات على مواطنيها

استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، سفير مالي لدى نواكشوط؛ احتجاجا على "الاعتداءات المتكررة داخل الأراضي المالية".. فيما أوفدت وزير الدفاع إلى باماكو ؛ حاملا رسالة تتعلق بهذا الأمر.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم السبت عن بيان أصدرته الخارجية "استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السفير المالي المعتمد في نواكشوط؛ لتبلغه احتجاجها على ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية".

وافاد البيان الموريتاني بأن هذا الوضع "غير المقبول" يستمر "على الرغم من التنبيهات التي دأبت موريتانيا على القيام بها، بمناسبة "حوادث مماثلة؛ انطلاقا من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة بين البلدين".

وبحسب البيان، أبلغت الوزارة، السفير المالي أن الحكومة الموريتانية تنتظر من الحكومة المالية تفسيرا لهذه الأحداث المؤلمة.

وفي السياق توجه وزير الدفاع إلى باماكو، حاملا رسالة بهذا الموضوع.