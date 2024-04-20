إصابة طفل إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل في الفيوم

أصيب طفل بقرية دمشقين بمحافظة الفيوم، بإصابات بالغة إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل أثناء اللهو، ونقل إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الفيوم العام الطفل "ع .س" (6 سنوات - مقيم بقرية دمشقين دائرة المركز) مصابا بكسر بالانف وكدمات متفرقة بالجسم .

بالانتقال والفحص وسؤال والدته "هـ. ن " (31 عاما - ربة منزل - مقيمة ذات العنوان) قررت أنه في أثناء لهو نجلها بالمنزل سقط من أعلى سطح المنزل وحدثت إصابته ونفت الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.