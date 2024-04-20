التموين: خفض أسعار الزيوت بنسبة 36%

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض سعر الزيت اليوم السبت بنسبة 14% بالإضافة إلى التخفيضات السابقة ليصل إجمالى التخفيضات على سلعة الزيت إلى نسبة 36%.

يأتي ذلك بعد سلسلة الاجتماعات التي انعقدت برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية فى ضوء أعمال لجنة ضبط الأسعار والأسواق.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافى الذى تم اليوم يبدأ من 65 جنيها لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر فى الأسواق .

من جهتها، شددت الشركات المنتجة للزيوت والمسلى على التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال وأوضحت أن ذلك حرصا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات كلاً من أرما ، صافولا ، والمتحدة ، وغيرها من الشركات المنتجة.

وفى سياق متصل، كشف “المصيلحى” أن هناك وفرة وزيادة فى الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية بعد الإفراجات الجمركية التى تمت مؤخراً والتى تجاوزت 8 مليارات دولار بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين لخفض الأسعار فى صالح المستهلك.