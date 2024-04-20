عقوبات أمريكية متوقعة على الجيش الإسرائيلي بشأن انتهاكاتها بالضفة الغربية

أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت بأن هناك عقوبات أمريكية متوقعة على الجيش الإسرائيلي بشأن "انتهاكات لحقوق الإنسان" في الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، أقر مجلس النواب الأمريكي نصا يهدد بحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وكانت الصين قد حذرت، الأربعاء، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين: "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".

ولا يعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري بحق تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.