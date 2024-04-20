غرفة سوهاج: حملات مكثفة لمراقبة الأسعار الجديدة بداية من الغد

عقدت غرفة سوهاج التجارية اليوم برئاسة النائب خالد أبو الوفا، اجتماعا موسعًا بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع شعبة المخابز وحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، وملاك جاد حنا الله رئيس شعبة المخابز بالغرفة.

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج أنه سيتم تطبيق تخفيضات أسعار الخبز الجديدة بداية من غد بالنسبة للخبز السياحي مشيراً إلى أنه سيكون هناك حملات مكثفة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية مروراً علي جميع المخابز للمراقبة والتأكد من التزام المخابز بتطبيق الأسعار الجديدة.

وأضاف أبو الوفا، في بيان صحفي له اليوم، أن اللقاء تناول تشديدات مكثفة علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة، موجهاً الشكر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اهتمامه بملف خفض الأسعار وتخفيف الأعباء على كاهل المواطن البسيط، وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية بشكل عام ومزيد من الانضباط في الأسواق.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بسوهاج أن هناك توجهات رئاسية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار في كافة السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه تم التوافق مع شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية علي خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 30% إلي 45% لتصبح الأسعار الجديدة الرغيف وزن 80 جراما ب150 قرش بدلا من 300 قرش وسجل سعر الرغيف 40 جراما نحو 75 قرشا، ويصبح الرغيف وزن 25 جرام نحو 50 قرش، وسجل رغيف الخبز أفرنجي 50 جراما نحو 150 قرشا، وسجل رغيف الخبز أفرنجي 35 جراما نحو 100 قرش.

في نفس السياق، أكد محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة وجود حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وتحديداً المخابز بداية من الغد للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن تلك الحملات سوف تتابع الأسواق بشكل عام.

وصرح أحمد اللبنان، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن انخفاض أسعار القمح والحبوب بشكل عام ساهم في توفير الخبز للمواطن بأسعار مناسبة للجميع وساهم في تقليل التكلفة بشكل عام.

وأضاف اللبنان، أن أسعار القمح شهدت تراجع بنسبة 30% حتي الآن بسبب تراجع الدولار ومن المتوقع أن تشهد مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة.