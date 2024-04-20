تجريد الفائزين في نصف ماراثون بكين من ميدالياتهم لسبب غريب

أعلنت اللجنة المنظمة لنصف ماراثون بكين عن قرار مثير للجدل بتجريد المتسابقين الأربعة الأوائل من ميدالياتهم، بعدما كشف تحقيق عن تلاعب في نتائج السباق.

وفقاً للتحقيق، قام ثلاثة متسابقين أفارقة بتقليل سرعتهم عن عمد في الكيلومترات الأخيرة من السباق، مما سمح للمتسابق الصيني هي جي بالفوز.

تمثل هذه الحادثة مشهداً مثيراً في عالم الرياضة، حيث يظهر في مقطع فيديو الكيني ويلي منانجات وهو يوجه للصيني هي جي بالمضي قدماً، بينما يراقب الثلاثة المتسابقين الأفارقة بتركيز. وبعد التحقيق، تبين أن هذا السلوك لم يكن ناتجاً عن أسباب فنية أو جسدية، بل كان متعمداً لصالح المتسابق الصيني.

وفي بيان صادر عن اللجنة المنظمة، أعلنت أنه تم إلغاء نتائج المتسابقين الأربعة وسحب الميداليات والجوائز المالية التي حصلوا عليها. كما تم استبعاد الشركة الراعية للسباق، من استضافة أي سباقات أخرى في هذا الموسم، وتمنع من رعاية أي فعاليات أخرى.

وعبرت الشركة الراعية عن اعتذارها للمتسابقين والجمهور، مؤكدة استعدادها لتحمل المسؤولية والتعاون مع اللجنة المنظمة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

يعتبر هي جي، البالغ من العمر 25 عاماً، من بين أبرز العدائين في الصين، وقد حطم الرقم القياسي لسباق الماراثون في البلاد مرتين خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يكون له دور بارز في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، حيث سيمثل الطموح الصيني في مجال العدو والمسافات الطويلة.