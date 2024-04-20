الدوري الإنجليزي.. جيسوس يقود هجوم أرسنال أمام ولفرهامبتون

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل لاعبيه لمواجهة ولفرهامبتون، في مباراة صعبة تُقام اليوم على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعتمد أرتيتا على طريقة لعب 4-2-3-1 هجومية، مع تواجد جيسوس في خط الهجوم، بينما يغيب المحترف المصري محمد النني عن قائمة الفريق.

جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، تروسارد.

خط الهجوم: ساكا، جيسيوس، كاي هافيرتز.

يسعى أرسنال لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل الحفاظ على المركز الثاني في جدول الترتيب، وتقوية حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة بين آرسنال وولفرهامبتون، حيث يتمتع كلا الفريقين بقدرات عالية ومستوى فني مميز.

ويمتلك أرسنال خط هجوم قوي بقيادة جيسوس ومارتينيلي، بالإضافة إلى وجود لاعبين مميزين في خط الوسط مثل أوديجارد وتروسارد.

ويلعب عامل الأرض والجمهور دورًا هامًا في هذه المباراة، حيث تقام على ملعب مولينيو معقل ولفرهامبتون.