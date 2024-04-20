زيلينسكي: أوكرانيا ستوقع اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة ودول بشمال أوروبا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من المقرر أن توقع بلاده خلال الأشهر المقبلة اتفاقيات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة والنرويج والسويد.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن زيلينسكي قوله: "إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق مهم مع الولايات المتحدة".. وأكد أنه بعد موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة المساعدات لأوكرانيا "سنتوصل إلى اتفاق قوي مع الولايات المتحدة".

وتابع زيلينسكي: "أود أن يفهم الناس أن الأمر لا يتعلق بالدعم العسكري فحسب، بل يتعلق أيضا بالجوانب الإنسانية وإعادة الإعمار والدعم المالي والطاقة.. إن الحجم الكامل لهذه المساعدات القوية هو جزء من تلك الاتفاقيات الثنائية".. وأكد الرئيس الأوكراني أن الحكومة ستواصل توقيع الضمانات الأمنية مع الشركاء.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن أوكرانيا تقترب من توقيع اتفاقيات أمنية مع دول البلطيق الشريكة، قائلا: "أعتقد أننا سنتوصل إلى هذه الاتفاق مع إحدى الدول في أبريل.. ويمكننا إبرام اتفاقيات قوية في مايو ويونيو، ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن أيضا مع دول الشمال السويد والنرويج".

يشار إلى أن زيلينسكي وافق في 8 يناير 2024 على تشكيل الوفد للتفاوض بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.