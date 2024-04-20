VMS تطلق برنامج الجسر لتعزيز التعاون بين السعودية ومصر في مجال ريادة الأعمال

أطلقت شركة استوديو صانع القيمة “VMS” برنامج الجسر “Bridge” لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمشاركة 50 شركة ناشئة، وعدد من الجهات الريادية في مصر والسعودية من بينها؛ البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات السعودي، وبرنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، وتنفذه شركة “DAI ، وشبكة شباب رواد الأعمال “YEN”، ” والشريك الوطني "انطلاق" ، وشريك الاستثمار المجتمعي "أروقة"، وحاضنة “Edventures” ، و” Eyouth”.

وصرح معتز ابو عنق؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “VMS” : أن برنامج الجسر يهدف إلى تعزيز جسور التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال ريادة الأعمال، والعمل على تمكين رواد الأعمال والأخذ بيد الشركات الناشئة المصرية للنمو والوصول للاستثمارات والتوسع على المستوى الإقليمي والدولي، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وأتاحة الفرصة للشركات المصرية الناشئة للعمل بالسوق السعودي والوصول للمكانة المناسبة في السوق السعودية.”

وأضاف أن البرنامج استقبل في دورته الأولى 500 طلبًا لشركات ناشئة مصرية تعمل في 12 مجالا مختلفا، وبعد عملية الفرز واجتياز الاختيارات تم اختيار 50 شركة ناشئة انخرط مؤسسوها من رواد الأعمال في برنامج تدريبي استمر لدة 3 أيام، وشمل عدة ورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال بالإضافة لجلسات توجيه شارك فيها خبراء ومتخصصين في العديد من المجالات كالإدارة والتسويق والاستثمار ومهارات العرض والتفاوض وغيرها.

وأعلن أبو عنق أنه تم اختيار أفضل 5 شركات فازت كل منها بجائزة مقدمة من “VMS” عبارة عن رحلة ممولة بالكامل لمدة 4 أيام للمملكة العربية السعودية، وسيتاح لهم اللقاء مع عدد من المستثمرين السعوديين، وبحث فرص الاستثمار بهدف تمكين هذه الشركات الخمس من الانطلاق في السوق السعودي وتحقيق النمو والوصول للاستثمارات ما يساعدها في التوسع في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

كما ستحصل شركتان على دعم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على رخصة مجانية لإشهار الشركة في السعودية، كما ستقدم شركة أروقة دعمًا للشركات المعنية بالحفاظ على البيئة وحدة المجتمع؛ كما تقدم شركة “Exits” دعمًا لجميع الشركات المشتركة في البرنامج عبارة عن توفير جميع برامجها لخدمة هذه الشركات، وسيعقب هذه الانطلاقة لبرنامج الجسر سلسة من الجولات حيث يليها جولة في المملكة المتحدة والعراق مع الشركاء الاستراتيجيين في كل بلد مثل شركة التجارة للاستثمار وشركة كابيتا.

يذكر أن برنامج Venture Studio يعدُّ أحد البرامج الريادية التي تُعنى ببناء وتشغيل ودعم واستثمار رواد الأعمال والمخترعين الأكثر طموحًا في جميع أنحاء العالم. ويمتلك سلسلة من الموارد والخبرات والأنظمة والعلاقات المتنوعة في مختلف القطاعات موجهة لدعم الشركات الناشئة وتسريع الأفكار وتقليل المخاطر ما يساعدها في التغلب على التحديات ويزيد من فرص نجاحها.

برنامج VMS Studio يعدُّ إحد البرامج الداعمة لريادة الأعمال والتي تُعنى ببناء وتشغيل ودعم واستثمار رواد الأعمال والمخترعين الأكثر طموحًا في جميع أنحاء العالم. ويمتلك سلسلة من الموارد والخبرات والأنظمة والعلاقات المتنوعة في مختلف القطاعات موجهة لدعم الشركات الناشئة وتسريع الأفكار وتقليل المخاطر ما يساعدها في التغلب على التحديات ويزيد من فرص نجاحها.