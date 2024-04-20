مقتل 50 إرهابيا في عملية عسكرية للجيش الصومالي بمحافظة جوبا السفلى

نفذ الجيش الصومالي، اليوم السبت، عملية عسكرية أسفرت عن مقتل 50 إرهابيا في محافظة جوبا السفلى.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات الكوماندوز "دنب" نفذت بالتعاون مع كتيبة "جورمد قرن" عملية عسكرية في القرى الواقعة على طول نهر جوبا في مدينة جمامي بمحافظة جوبا السفلى، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 50 عنصرا وإصابة آخرين وأسر عدد من العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى إحباط الجيش عدد من الألغام الأرضية.

وفي السياق، سلم 8 عناصر إرهابية أنفسهم إلى قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الصومالية العاملة بولاية جنوب الغرب.



يذكر أن هناك زيادة في عدد الإرهابيين الذين يستسلمون للحكومة الصومالية، حيث وصل عددهم، في الأسبوعين الماضيين، إلى 25 عنصرا سلموا أنفسهم لقوات ولاية جنوب الغرب.