"مياه الفيوم": الانتهاء من تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بدفنو ورفع طاقتها الإنتاجية

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إعادة تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بدفنو بمركز إطسا، تماشياً مع تحسين الوضع الصحي والبيئي بمحافظة الفيوم، وضمن برنامج وسياسة الشركة التي تهدف لتوسعات وإعادة تأهيل محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي وزيادة قدراتها التصميمية والاستيعابية.

وأوضح، أنه تم إعادة تأهيل المحطة ورفع طاقتها الإنتاجية من ١٠ آلاف متر مكعب يومي إلى ١٥ ألف متر مكعب يومي، تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم قرى دفنو والعتامنة والصوافنة وقلهانة ومنيا الحيط.

وفي سياق متصل أفاد الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة، بقيام القطاع بخطة صيانة شهرية لجميع محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، بما تحويه من أحواض ومواتير وطلمبات ولوحات كهرباء وتحكم وآلات ومعدات ميكانيكية وسيارات ومعدات الكسح، بالإضافة إلى تطهير شبكات الصرف الصحي بصورة دورية بمختلف أنحاء المحافظة.

مضيفاً، أن قطاع الصرف الصحي يهدف إلي تحسين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتنال رضاهم.

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