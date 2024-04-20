لأول مرة.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي

من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت ثلاثة مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس".

وبحسب أكسيوس، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية. وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضائها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

يحظر قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من الذهاب إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكرت ProPublica أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في انتهاكات حقوق الإنسان بناءً على قانون ليهي أوصت قبل أشهر بأن يقوم بلينكن بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأمريكية.

في مؤتمر صحفي في إيطاليا أمس الجمعة، سُئل بلينكن عن التوصية وقال إنه اتخذ قرارات بناءً على تحقيق اللجنة. وقال بلينكن: "يمكنكم أن تتوقعوا رؤيتهم في الأيام المقبلة".

وقال مسؤول أمريكي إن قرار بلينكن بشأن وحدة نيتساح يهودا يستند إلى حوادث وقعت قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وكلها وقعت في الضفة الغربية.

وقال أحد المصادر إن العديد من وحدات الجيش والشرطة الأخرى التي تم التحقيق معها لن تتم معاقبتها بعد أن تصحح سلوكها. ورفضت وزارة الخارجية التعليق.

تم تشكيل كتيبة نتساح يهودا كوحدة خاصة للجنود المتشددين. وجميع أعضائها من الرجال. على مر السنين، أصبحت الوحدة المتمركزة في الضفة الغربية وجهة للعديد من "شباب التلال" - المستوطنين الشباب اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.

ذكرت صحيفة هآرتس في ذلك الوقت أن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت التحقيق مع كتيبة نيتساح يهودا في أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

إحدى الحوادث كانت وفاة الأمريكي الفلسطيني عمر الأسد البالغ من العمر 80 عامًا في يناير 2022.

واعتقل جنود نيتساح يهودا الأسد عند نقطة تفتيش في قريته بالضفة الغربية في وقت متأخر من الليل. وبعد أن رفض فحصه، قام الجنود بتقييد يديه وكمم فمه وتركوه على الأرض في البرد. وعثر عليه ميتا بعد ساعات قليلة.

في يناير 2023، تم نقل الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان. وذكرت صحيفة هآرتس في ذلك الوقت أن القرار جاء نتيجة للحوادث العديدة التي استخدم فيها جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.