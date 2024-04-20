مصرع مسن صدمه موتوسيكل خلال عبوره الطريق فى الدقهلية

لقى مسن مصرعه متأثرا بإصابته إثر اصطدامه بموتوسيكل يقوده طالب بطريق " المنصورة - أجا" أمام قرية تلبنت التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية وجرى نقل جثمانه الى مستشفى أجا المركزي وضبط قائد الموتوسيكل .

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد تامر يحى، مامور مركز شرطة أجا بورود إشارة من مستشفى أجا المركزي بوصول "عمر الذكي إبراهيم"، 62 عاما، بالمعاش ومقيم قرية تلبنت دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء حادث طريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص وبسؤال نجله 28 عاما، موظف ومقيم بذات القرية قرر انه حال عبور والده طريق "أجا - المنصورة"، امام القرية محل إقامتهما اصطدمت به الدراجة النارية "موتوسيكل" رقم د ص ج 4188 قيادة "عادل .ع.أ"، 20 عاما طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون ومقيم قرية ميت أبو الحارث دائرة المركز ما أدى الى وفاته واتهم قائد الموتوسيكل بالتسبب فى ذلك.

بسؤال قائد الموتوسيكل ايد مضمون ما جاء بأقوال نجل المتوفي دون قصد منه، وقدم رخصة تسير منتهية وعدم حملة رخصة قيادة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.