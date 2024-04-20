كأس الاتحاد الإنجليزي.. تعادل سلبي فى الشوط الأول بقمة مانشستر سيتي وتشيلسي

انتهى الشوط الأول بين مانشستر سيتي مع تشيلسي، بالتعادل السلبي، في قمة مثيرة تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

شهد الشوط الأول من المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، حيث سعى كل منهما إلى فرض سيطرته وتحقيق الفوز.

أتيحت العديد من الفرص المحققة للفريقين، لكنّ الحظ لم يحالف أيًّا منهما في ترجمتها إلى أهداف.

برز في صفوف مانشستر سيتي اللاعب فيل فودين، الذي أهدر فرصة ذهبية في الدقيقة 20 من عمر المباراة، بعد أن سدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

وأتيح انفراد للاعب تشيلي جاكسون في الدقيقة 31 لكنه أضاعه بطريقة غريبة حيث مررها بدلا من تسديدها.