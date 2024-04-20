الغرف التجارية: تراجع أسعار الجبن الأبيض 24%

كشف اتحاد الغرف التجارية عن انخفاض أسعار الجبن الأبيض للمستهلكين في الأسواق بنسبة تصل إلى 24%، حيث انخفض سعر الكيلو من 150 جنيهًا إلى 113 جنيهًا للكيلو.



وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إلى أن الأسعار واصلت انخفاضها في السوق، حيث سجلت الشركات المنتجة والسلاسل التجارية المختلفة انخفاضات وصلت إلى 18% و22% و24% و25%.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن معظم السلع سواء الأساسية أو غيرها، انخفضت أسعارها ما بين 15% و35% مقارنة بأسعارها قبل تحرير سعر الصرف ، بما في ذلك بعض المنتجات الهندسية وجميع ماركات السيارات، وذلك حسب نسبة المكونات الأجنبية الصنع.

كما أبرزت النقابة أنه بعد الإفراج عن أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي، أصبحت جميع السلع (الأساسية وغيرها) أكثر وفرة بشكل واضح، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين وسلاسل المحلات التجارية من خلال تخفيض الأسعار والإعلان عنها.

ونوه الاتحاد إلى أن المنتجين الرئيسيين للسلع الأساسية استمروا في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وبعد العيد، وبعد أن قامت العديد من السلاسل التجارية بإجراء تخفيضات إضافية في الأسعار بسبب المنافسة، بمتوسط تخفيضات بلغت 25% وأقصى حد 27% للسلع الأساسية مقارنة بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف ، مشيرا إلى أن آلية السوق بدأت تعمل في الوفرة التي حدثت في الوفرة التي حدثت.

وبدأ سوق التجزئة الصغيرة (محلات البقالة) في الانخفاض التدريجي مع انتهاء المخزون بالأسعار السابقة، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض على طول السلسلة التجارية حتى انتهاء هذا المخزون.