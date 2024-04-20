طارق حامد يشارك في فوز ضمك على الأخدود بالدوري السعودي

شارك النجم المصري طارق حامد في المباراة، التي فاز بها فريقه ضمك على الأخدود بهدفين مقابل هدف، والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، وخاض اللقاء كاملًا، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 71.

أنهى رفاق طارق حامد الشوط الأول بالتقدم على أصحاب الأرض بثنائية دون رد، إذ افتتح التسجيل نيكولاي ستانسيو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله دوماجوج أنتوليتش الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، قلص لاعبو الأخدود الفارق بهدف في الدقيقة 47، عن طريق سعيد الربيعي من صناعة ليندر تاوامبا.

وهذا الفوز، استعاد ضمك نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في 4 مباريات في الدوري السعودي، بالخسارة في 3 مباريات والتعادل في لقاء آخر.

وبتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 38 نقطة، ليحتل بها المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.