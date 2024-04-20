استشهاد ضابط إسعاف وإصابة اثنين في هجوم للمُستوطنين بالضفة الغربية

استشهد سائق سيارة إسعاف فلسطيني، وأصيب شخصان آخران، برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال هجوم نفذوه، مساء اليوم السبت، على قرية الساوية جنوب محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية.

وأفاد المُسعف بشار قريوتي من إسعاف قريوت، بأن مُستوطنين وجيش الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه سيارة إسعاف قريوت أثناء نقل طاقمها إصابات بالرصاص الحي، خلال هجوم المستُوطنين على منازل بقرية الساوية، ما أدى لاستشهاد سائق السيارة (50 عاما).

وهاجم عشرات المستوطنين من مُستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي الفلسطينيين في جنوب نابلس، المنازل في المنطقة الشرقية من قرية الساوية.

وهاجم مستوطنون آخرون، مُنشأة تجارية في بلدة "ترمسعيا" شمال شرق رام الله بوسط الضفة الغربية.