هشام نصر يحفز يد الزمالك قبل مواجهة الترجي

عقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة فريق اليد في الجزائر، جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على صالة قصر الرياضة بمدينة وهران، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال نصر خلال جلسته مع اللاعبين: " هدفنا العودة للقاهرة باللقب الأفريقي، وإسعاد جماهير الزمالك، فالفرق الكبرى لا تهتز حتى في حالة خسارة بطولة، وهذه هي الرياضة بها الفائز والخاسر"

وأضاف: "الترجي التونسي فريق محترم ويضم جهاز فني ولاعبين على مستوى فني جيد، ودائما وابداً تحمل مواجهات الفريقين الكثير من الندية والإثارة".

وأكمل نصر : " يجب أن ندرك قيمة وأهمية المباراة في مشوار الفريق بالبطولة القارية، ومن يرغب في الفوز عليه التركيز وبذل الجهد خلال اللقاء".

واختتم: "مباراة اليوم ستكون بداية تحقيق المطلوب من كل لاعب في الدفاع والهجوم، ولدينا الإمكانيات والقدرات للعودة إلى مصر بكأس البطولة".