كارفخال يتواجد رغم الإصابة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، نظيره برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة الملكي لمواجهة البلوجرانا، عودة الفرنسي أوريلين تشواميني بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كما شهدت القائمة، تواجد الظهير الأيمن داني كارفخال بالرغم من إصابته أمام السيتي، يوم الأربعاء الماضي، ليتيح للمدرب أنشيلوتي إمكانية الدفع به أساسيًا كأحد ركائز كتيبة الميرينجي في الفترة الأخيرة.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني وذلك بعد خوض 31 مباراة حتى الآن.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

حراسة المرمى: أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا – ماريو دي ليوس.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – خوسيلو - براهيم دياز.