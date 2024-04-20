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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ قانون دولي: استخدام الصهاينة الذكاء الاصطناعي لضرب البنية التحتية في غزة "جريمة "

الدكتور مجيد بودن
الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي
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قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إنه ليس لأي شركة أن تتدخل في نزاع سياسي أو أن تدعم جهة ضد جهة أخرى لأن هذا ليس هو موضوع تلك الشركة وليست مهمتها، وبالتالي هو خروج عن دور الشركة التجاري العادي وتدخلها في شأن آخر مهما كانت آرائها السياسية

وأضاف بودن، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن ما قالته صحيفة الجارديان البريطانية، كيف تم استعمال مجموعة من المعطيات لضرب البنية التحتية في قطاع غزة مثلًا، هذا هو بداية للبحث والتحقيق وبداية وجود أدلة من أجل محاسبة مسربي المعلومات من تلك الشركات.

وأكد أنه إذا ثبت أن هناك جهة استعملت تلك التكنولوجيا ومدها لجهة ضد جهة أخرى، فإن القانون يجرمه ويحاسب عليه خاصة استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي الأمر الذي يجرمه القانون.

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