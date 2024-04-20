المجد ينتظر محمد صلاح في الجولات الأخيرة.. هل ينحاز الحظ للفرعون المصري؟

بالرغم من الإخفاقات التي شهدها الموسم الجاري 2023-2024، بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، إلا أنه ينتظره أكثر من مجد شخصي في المباريات المتبقية هذا الموسم.

وحصد محمد صلاح لقب بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع ليفربول، لكنه فشل في تحقيق الدوري الأوروبي بعد توديع المسابقة بالهزيمة من أتالانتا الإيطالي، وكذا الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور ربع النهائي على يد مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

وتتبقى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي ينافس عليها صلاح رفقة الريدز، ولكن في صراع شرس مع مانشستر سيتي المتصدر وأرسنال الوصيف بفارق الأهداف.

ولكن على المستوى الشخصي، يتطلع الفرعون المصري لتحقيق أكثر من مجد شخصي، في المقدمة يأتي حصد جائزة هداف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، في ‭‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬الشرسة‭ ‬مع‭ ‬النرويجي‭ ‬إيرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭‬، والشاب كول بالمر نجم تشيلسي وأولي واتكينز هداف أستون فيلا وغيرهم من هدافي أندية البريميرليج هذا الموسم.

يتواجد صلاح في المركز السادس بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن هالاند متصدر القائمة.

يستهدف‭ ‬نجم المنتخب الوطني،‭ ‬حصوله‭ ‬جائزة‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي في الدوري الأقوى في العالم‭،‬ وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في ‬تاريخه،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬توج‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬ مواسم 2017-2018، 2018-2019، و2021-2022.

وفي حال تحقيقه لجائزة الحذاء الذهبي، سيصبح محمد صلاح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز، بعد النجم الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال.

ويعتبر الصعود للمركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول من الأهداف الرئيسية للملك محمد صلاح في موسم 2023-2024، حيث يحتل المرتبة الخامسة في القائمة برصيد 210 أهداف، آخرها في شباك أتالانتا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وذلك منذ انضمامه لصفوف الحمر قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.

ويبعد صلاح عن رابع الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، بـ18 هدفًا ليعادل بيلي ليدل صاحب الـ228 هدفًا.

‬كما‭ ‬يحلم‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬بتسجيل‭ ‬47‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬بكل‭ ‬المسابقات‭ ‬أي بأكثر‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬عما‭ ‬أحرزه‭ ‬فى‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬داخل‭ ‬قلعة‭ ‬أنفيلد‭ ‬موسم‭ ‬2017‭ - ‬2018‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬يعادل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي ‬للنجم‭ ‬الويلزي‭ ‬السابق‭ ‬إيان‭ ‬راش،‭ ‬أسطورة‭ ‬الريدز،‭ ‬الذى‭ ‬أحرز‭ ‬47‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬1983‭- ‬1984‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬صامدًا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

كما يأمل محمد صلاح في التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وهو الحلم الأكبر لنجم ليفربول، حيث يراوده بشكل مستمر وبقوة لتزيين مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والأرقام القياسية العديدة، فهل ينحاز الحظ للفرعون المصري في الأمتار الأخيرة المتبقية من الموسم الحالي؟