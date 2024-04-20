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السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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"الزراعة" تنظم برامج تدريبية حول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات في 3 محافظات

الدكتور محسن ابورحاب
الدكتور محسن ابورحاب مدير معهد بحوث امراض النباتات
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ينظم معهد أمراض النباتات ولجنة المبيدات الزراعية برامج تدريبية مشتركة في محافظات الوادى الجديد وبني سويف وسوهاج .
وقال الدكتور محسن أبو رحاب - مدير معهد بحوث أمراض النباتات إن البرنامج التدريبى الأول بعنوان: " الإستخدام الأمن والفعال للمبيدات الفطرية والنيماتودية والبكتيرية على أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة بمحافظة الوادى الجديد " بمديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد فى الفترة من الأحد 21/4/2024 حتى الأربعاء 24/4/2024.

البرنامج التدريبى الثانى بعنوان: " الإستخدام الأمن والفعال للمبيدات الفطرية والنيماتودية والبكتيرية على أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة بمحافظة سوهاج "بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج فى الفترة من الإثنين 22/4/2024 حتى الأحد 28/4/2024.

البرنامج التدريبى الثالث بعنوان: " الإستخدام الأمن والفعال للمبيدات الفطرية والنيماتودية والبكتيرية على أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة بمحافظة بنى سويف "بمديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف فى الفترة من الثلاثاء 23/4/2024 حتى الإثنين 29/4/2024.

وأشار مدير المعهد أن البرامج سوف تتناول الموضوعات الأتية:-

أهم المسببات المرضية التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية - الأثار السلبية لإستخدام المبيدات على الإنسان والحيوان والبيئة - إدارة التداول والإستخدام الأمن للمبيدات - إدارة التخلص من المبيدات - الإستراتيجيات العامة والإستخدام الأمن والأمثل لمبيدات مسببات أمراض النبات - أساسيات الإدارة المتكاملة للأفات - مجاميع وأنواع الممرضات وأضرارها الإقتصادية.

 كما تتناول الطرق العامة لمكافحة الأمراض النباتية - المكافحة الحيوية والمبادئ الإقتصادية للمكافحة - المقاومة المستحثة فى النبات - خطر الإستخدام غير الرشيد للمبيد - أسباب عدم تأثير المبيد على الممرضات - أقسام المبيدات ومستحضراتها – أهمية قراءة بيانات بطاقة المبيد - إستخدام الملابس الواقية عند الرش وبدائلها – كيفية التخلص من العبوات الفارغة - كيفية التعرض للمبيدات واإسعافات الأولية عند التعرض 

وتتناول الإستخدام الأمثل للمبيدات البكتيرية عاى المحاصيل البستانية والحقلية - الإستخدام الأمثل والفعال للمبيدات التى تصيب بعض النباتات الطبية والعطرية وطرق مكلفحتها - أهم المبيدات التى تستخدم فى بعض الأمراض التى تصيب محصولى الفول البلدى وفول الصويا والمكافحة المتكاملة لها - ترشيد إستخدام المبيدات والتوقيت الأمثل لإستخدامها فى مقاومة أمراض النباتات الطبية والعطرية - اللإستخدام الأمثل للمبيدات فى مقاومة أمراض الخضر - التغيرات المناخية وأثرها على أمراض النبات وتأثيرها على طرق إستخدام المبيدات الفطرية والنيماتودية والبكتيرية - أهم أمراض القمح وطرق المكافحة بالإستخدام الأمن للمبيدات - المكافحة المتكاملة للأمراض النيماتودية المختلفة والطرق الأمنة للمبيدات النيماتودية - الإستراتيجيات العامة والإستخدام الأمن والأمثل لمبيدات مسببات أمراض النبات.

وسوف يقوم بإلقاء المحاضرات عديد من باحثى المعهد المتميزين ويستهدف البرنامج تدريب ما لا يقل عن 100 متدرب من الفنيين الزراعين و اخصائى المحصول والمكافحة و الارشاد بالمحافظات و ذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما و نوعا.

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