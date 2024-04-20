ads
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"جريمة بشعة".. عامل بمحل كشري يقتل طفلة عمرها 10 شهور بعد تعديه عليها بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدينة نصر واقعة مأساوية، انتهت بمقتل طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر، على يد عامل بمحل كشري بعد أن تعدى عليها جنسيا.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغ من شرطة النجدة بالعثور علي جثة طفلة داخل أحدي الحدائق بالمنطقة لم ترتدي ملابسها كاملة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة طفلة عمرها 10 أشهر، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم.

وبعمل التحريات تبين ان وراء اراتكاب الواقعة محمد ع ،21 سنة ، عامل نظافه بمحل كشري اسفل العقار ، وأن المتهم اثناء صعوده لمسكنه وجد الطفلة تلعب امام منزلها فاستغل الفرصة لاختطافها وتعدى عليها جنسيًا في مكان العثور عليها وعندما بدأت الطفلة بالصراخ قام بقتلها لتجنب فضح جريمته، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبطه، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

مدينة نصر اغتصاب شرطة النجدة مشرحة زينهم