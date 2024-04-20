"جريمة بشعة".. عامل بمحل كشري يقتل طفلة عمرها 10 شهور بعد تعديه عليها بمدينة نصر

شهدت مدينة نصر واقعة مأساوية، انتهت بمقتل طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر، على يد عامل بمحل كشري بعد أن تعدى عليها جنسيا.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغ من شرطة النجدة بالعثور علي جثة طفلة داخل أحدي الحدائق بالمنطقة لم ترتدي ملابسها كاملة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة طفلة عمرها 10 أشهر، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم.

وبعمل التحريات تبين ان وراء اراتكاب الواقعة محمد ع ،21 سنة ، عامل نظافه بمحل كشري اسفل العقار ، وأن المتهم اثناء صعوده لمسكنه وجد الطفلة تلعب امام منزلها فاستغل الفرصة لاختطافها وتعدى عليها جنسيًا في مكان العثور عليها وعندما بدأت الطفلة بالصراخ قام بقتلها لتجنب فضح جريمته، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبطه، وجرى تحرير محضر بالواقعة.