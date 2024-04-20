الثلاثاء.. افتتاح المؤتمر العلمى السابع ل "طب بيطرى كفر الشيخ"

أنهت كلية الطب البيطرى جامعة كفر الشيخ استعدادها لعقد المؤتمر العلمى الدولى السابع، 2024، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، ومقرر المؤتمر الدكتور محمد عاطف هلال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق فى الفترة من 23 إلى 27 من شهر ابريل الحالى.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر العلمى الدولى السابع هذا العام 2024، يقام تحت عنوان "الطب البيطرى والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"، سيتم افتتاحه يوم الثلاثاء المقبل بمسرح الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمى التطبيقى فى مجال الطب البيطرى وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية الوافدة والتأكيد على سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل الحيواني وتحسين الاقتصاد القومى من خلال استخدام نتائج البحث العلمى لحل المشكلات المحلية والتطوير العلمي في المجال البيطري في ظل الثورة الصناعية الرابعة .

وقال الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن أهم محاور المؤتمر، صحة وتغذية وإنتاج الحيوان والدواجن والاسماك، والتقنيات الحديثة في البحوث البيطرية، وصحة الاغذية والامراض المشتركة، وأمراض الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتنمية المستدامة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتغير المناخ وتأثيرة على الثروة الحيوانية والداجنة والمسكية.

وأضاف الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطرى بجامعة كفرالشيخ، أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من شركات الدواء - اللقاحات - مستلزمات العيادات البيطرية والتجهيزات المعملية والمزارع.