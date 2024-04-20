تحقيقات دولية تكشف اتهامات لشركة متعددة الجنسيات لإنتاج الألبان صناعية.. عبوات مشبوهة تصل إلى «أفريقيا وآسيا» وتصيب الأطفال بأمراض السكري والسمنة

تتابع جمعية الحق في الدواء باهتمام بالغ التحقيقات التي تجري حاليًا في دولة سويسرا بشأن الاتهامات التي نالت إحدى الشركات المتعددة الجنسيات المختصة في إنتاج الألبان الصناعية للأطفال والأطعمة المُعلبة ومنتجات الحبوب" في ضوء ما ذكرته تقارير متخصصه بخطورة بعض الأصناف.

ووفقًا لما ذكرته منظمه public eye أو"بابلك آي" السويسرية التي تعمل في مراقبه الشركات السويسرية من حقوق المستهلكين، في جريدة الجارديان الإنجليزية قبل أربعة أيام ؛ فإنها سحبت بعض أنواع الألبان الصناعية للأطفال بعد دراسات تمت وذهب بها إلى مختبر دولي في "بلجيكا"؛ التي أثبتت نتائجه عن وجود « نسب من السكر والعسل» في بعض الألبان الصناعية بالمخالفة لمنظمه الصحة العالمية لخطورته علي الأطفال اقل من "عام واحد" حيث تسبب في الإصابة بأمراض أهمها مرض السمنة أو السكر .

وذكرت المنظمة بأنها اكتشفت أن نفس الألبان الصناعية التي ترسل الي أوروبا وأمريكا لا تحتوي علي أي نسب من العسل والسكر، علاوة عن أن النسب المشبوهة تصل الي " افريقيا وآسيا" وقد تأكدت المنظمة السويسرية من أن مبيعات الشركة في أـوروبا أقل من مبيعاتها في دول افريقيا وآسيا حيث تخشي افتضاح أمرها في اوروبا.

وقد تمكنت جمعيه الحق في الدواء من اكتشاف أن من بين الأصناف التي تم تحليلها أنواع عالمية لعلامات تجارية مشهورة لأن هذا يعد أمر غير قانوني وأخلاقي وضد مبادئ حقوق الانسان في الطعام والدواء الآمن للأطفال في سن الرضاعة.

بدوره يقول، الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، نحن أما تحاليل علي حقوق المستهلكين وخداعهم لزياده مبيعات أصناف لا تتوافق مع المعايير الدولية التي تحظر خلط السكر والعسل في كافه المنتجات للأطفال أقل من عام كما أن تعليمات منظمة الصحةأن تدون الشركة علي العبواتأن الألبان لا تحتوي علي عسل أو سكر.

وطالب "فؤاد": هيئه سلامة الغذاء بسحب عينات وإجراء تحقيقات واسعه لحماية الأطفال الرضع حتي سن سنتان في مصر، أيضَا تطالب الفرع الاقليمي في مصر وافريقيا بضرورة الرد القانوني والاخلاقي علي الاتهامات الخطيرة حيث هناك بحسب منظمه الصحة العالمية نحو مليار شخص يعانون أمراض السمنة. في وقت تجري فيه صراعات من الشركات متعددة الجنسيات لزيادة مبيعات أدوية محاربة " السمنة" بعد اكتشاف 3 أصناف دوائية يحققوا مليارات الدولارات، وبعض هذه الأصناف يباع داخل الدول العربية ومصر فوق 500 دولار.