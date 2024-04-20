طلاب جامعة المنوفية في زيارة للمتحف الحربي

تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نظمت إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، زيارة إلي المتحف الحربي، شارك فيها ٥٠ طالب وطالبة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والعقيد أركان حرب هاني مصدق مدير إدارة التربية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، علي أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة علي تنمية روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة لوطنهم، مشيدًا بحرص الطلاب علي المشاركة في الزيارات التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع الجهات المعنية لمعرفة إنجازات وطنهم وتاريخه المشرف ليكونوا داعمين لوطنهم ومشاركين في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا علي استمرار الجامعة في تنفيذ خطط الأنشطة والزيارات طوال العام الدراسي.

وأشار الدكتور ناصر عبد الباري، إلي أهمية هذه الزيارات للطلاب ومدى سعادتهم وفخرهم بالتعرف علي معالم وانجازات وطنهم وحرصهم على نقل الصورة إلي زملائهم بالكليات المختلفة، موجها الشكر الي كل من ساهم في تيسير هذه الزيارة واستقبال طلاب الجامعة.

رافق الطلاب أثناء الزيارة العقيد وليد عطية الحفني، من الدفاع الشعبي، واسامة ضيف، مدير إدارة إعداد القادة، وشيماء مهنا، وإيناس شوقي.