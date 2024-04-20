مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على لبنان تسفر عن قتلى وإصابات

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجبهة الجنوبية اللبنانية، تشهد تطورات كبيرة، حيث استهدف جيش الاحتلال منزلا في بلدة الجبين في القطاع الغربي اللبناني، وذلك بغارة جوية أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه جار العمل على إخراج الضحايا من تحت المبنى، وحصر عدد الشهداء، جراء الغارة.

وأوضح أن الغارة التي شنت قبل قليل تعد اختراقا وخروجا عن المناطق المعتاد تعرضها للقصف خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن عدة بلدات في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، تعرضت لقصف مدفعي عنيف، وفي المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 5 عمليات من الجنوب اللبناني استهدفت 3 مواقع إسرائيلية.

وأردف أن الجانب الإسرائيلي يخشى من عمليات كبرى تشن عليه بعد العمليات النوعية التي شنها حزب الله خلال الأيام الماضية، فضلا عن إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع للاحتلال بالجليل الأعلى.

ونوه بأن التوتر بين إيران وإسرائيل يرفع المخاوف من أن ينعكس على الجنوب اللبناني، خاصة بعد العمليات العديدة خلال الستة أشهر الماضية، والتي أسفرت عن 350 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي، وأكثر من 1300 جريح، وتعرض 60 بلدة لبنانية لقصف إسرائيلي على مدار الستة أشهر الماضية.