حسام الدين مصطفى يجتمع بمسئولي "الطائرة الباراليمبي" لمتابعة الاستعدادات لبارالمبياد باريس

عقد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية اجتماعا مع مسئولي اتحاد الكرة الطائرة البارالمبية بمقر اللجنة الباليمبية المصرية ، للوقوف على آخر استعدادات منتخب الطائرة جلوس لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

حضر الاجتماع عماد رمضان أمين صندوق اللجنة الباراليمبية، وشعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، واللواء منصور المحمدي نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، وأيمن العفيفي المدير الفني لمنتخب الكرة الطائرة البارالمبية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة إعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، خاصة وأن منتخب الطائرة جلوس أحد المرشحين لتحقيق ميدالية بارالمبية.

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية أن اللجنة توجه الدعم لكل الاتحادات واللاعبين البارالمبيين لتحقيق الأهداف المنشودة ورفع علم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية، وأن اللجنة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تعمل على قدم وساق لتذليل كل العقبات التي من الممكن أن تواجه الرياضة الباراليمبية في سبيلها لتحقيق أفضل النتائج.

وأشار عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية إلى جاهزية اللجنة البارالمبية طوال الوقت لتقديم الدعم لكل الاتحادات الرياضية، ليس الدعم المادي فقط ولكن كل أشكال الدعم لتيسير تحقيق أفضل النتائج في جميع المشاركات البارالمبية والعالمية والقارية والإقليمية، والارتقاء بالمستويات الفنية وتطوير الرياضة البارالمبية.

وتوجه اللواء منصور المحمدي نائب رئيس الاتحاد المصري للطائرة البارالمبية بالشكر للجنة البارالمبية المصرية وعلى رأسها الدكتور حسام الدين مصطفى، على الدعم الكبير الذي تقدمه لاتحاد الطائرة وجميع الاتحادات، وكذلك المساندة في كل ما يخص الارتقاء بالرياضة البارالمبية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.