95 مليار دولار.. مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل على طاولة النواب الأمريكي خلال ساعات

يعتزم مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت التصويت على حزمة بقيمة 95 مليار دولار، لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، من بين أولويات أخرى.

يأتي ذلك على الرغم من تهديد "اليمين المتطرف" بالإطاحة برئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس)؛ إذا قدم مساعدات لأوكرانيا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

يذكر أن التمويل المتعلق بأوكرانيا، سيتم التصويت عليه قبل مشروع القانون الإسرائيلي. وهذا هو الأمر الذي أراده "الديمقراطيون" في ضوء مخاوفهم من أنه إذا تم التصويت على إسرائيل قبل أوكرانيا؛ فلن يكون لدى الجمهوريين أي حافز لدعم تمويل أوكرانيا وتعريض تمرير هذا الإجراء للخطر.