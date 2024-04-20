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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئيسا الجزائر و"المجلس الرئاسي الليبي" يزوران تونس بعد غد

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، عن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الرئاسي بليبيا محمد يونس المنفي، إلى تونس بعد غد الإثنين.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان اليوم السبت أن الزيارة المرتقبة جاءت بناء على دعوة الرئيس قيس سعيد، للطرفين؛ من أجل المشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل مع ليبيا والجزائر.

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