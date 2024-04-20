رئيسا الجزائر و"المجلس الرئاسي الليبي" يزوران تونس بعد غد

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، عن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الرئاسي بليبيا محمد يونس المنفي، إلى تونس بعد غد الإثنين.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان اليوم السبت أن الزيارة المرتقبة جاءت بناء على دعوة الرئيس قيس سعيد، للطرفين؛ من أجل المشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل مع ليبيا والجزائر.