رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج ماكينات البلاستيك في دمياط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شركة شومان لإنتاج ماكينات البلاستيك بالمنطقة الصناعية دمياط، يرافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وفي بداية زيارته للشركة، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية، وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني، ودفعه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المُقبلة.

وأشار “مدبولي”، إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.

وخلال تفقده المصنع، تعرف رئيس الوزراء ومرافقوه على مراحل الإنتاج بالمصنع في عنبر الفيلم الزراعي الذي ينتج البلاستيك الخاص بتغطية الصوب الزراعية، وعنبر ماركة Maxtrusion المختص بإنتاج الماكينات للتصدير بما يلائم الاستخدامات الأوروبية، بالإضافة إلى عنبر تصنيع قطع الغيار والماكينات القديمة، وعنبر تصنيع الماكينات الحديثة، وعنابر التجميع وإنتاج أكياس البلاستيك.

واستمع إلى شرح مُفصل من المهندس بلال شوقي، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة شومان لإنتاج ماكينات البلاستيك، أوضح فيه أن الشركة تمتلك خبرة أكثر من 35 عامًا في إنتاج مجموعة واسعة من الحلول المتطورة في صناعة البلاستيك، كما تقوم بإنتاج العديد من الماكينات بمقاسات ومواصفات مختلفة لتلبية احتياجات العملاء في السوق المحلية والعالمية، وتشمل خطوط الإنتاج تصنيع الماكينات وقطع الغيار، وتصنيع ماكينات للتدريب المهني والمدارس الصناعية، ومستلزمات الزراعات المحمية والعزل والتبطين، والتعبئة والتغليف، والشكاير المنسوجة، والأفلام متعددة الطبقات للأغذية والأدوية، بالإضافة إلى تقديم الحلول الصناعية من قطع الغيار لكافة القطاعات والصناعات الهندسية.

وأضاف “شوقي”، أن الشركة تنتج أيضًا ماكينات الفيلم (أحادي ومتعدد) بداية من ماكينات انتاج شنط التسوق وصولًا إلى ماكينات إنتاج الفيلم الزراعي، وكذا ماكينات الطباعة بمختلف أنواعها، وماكينات التقطيع واللحام، وخطوط إعادة التدوير بما تشمله من كسارات وماكينات تخريز بمختلف المقاسات.

وأشار المهندس بلال شوقي خلال شرحه، إلى أن الشركة تمكنت من تصدير خطوط إنتاج كاملة وقطع غيار لعدد 1500 مصنع في أكثر من 26 دولة على مستوي العالم، كما تقدم الدعم الفني لعملائها في أعمال تركيب الخطوط والتدريب، مضيفًا أن الشركة استطاعت توطين صناعة ماكينات إنتاج البلاستيك وقطع الغيار الصناعية بنسبة مكون محلي 90%، ويتم بيعها للمصنعين في السوق المحلية مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

ونّوه شوقي، إلى أن الشركة فازت بالمركز الأول في الجائزة القومية للتميز في مجال الابتكار عن عام 2007، كما حصلت الشركة على ثلاث شهادات اعتماد في الجودة والبيئة والحماية والسلامة، وهى شهادات (ISO 9001)، (ISO 14001)، (OHSAS 18001) في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين.

وأكد أن مصنع الشركة مقام على مساحة 26 ألف متر مربع تقريبًا، وقد أسهم في توفير فرص عمل لـ 415 عاملا، مُشيرًا إلى أنه يتم عمل ندوات ودورات توعية بيئية وصناعية باستمرار للعاملين لتوضيح كيفية التعامل مع المواد في جميع مراحل التصنيع.

وفي ختام جولته بالمصنع، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما شاهده في مصنع شومان للبلاستيك، وكتب في سجل الحضور: "سعدت اليوم بزيارة مجمع مصانع شومان للبلاستيك والمعدات، وقد أبهرتني الخبرة والكفاءة الفنية الكبيرة"، مختتمًا بالتمنيات بدوام النجاح والتقدم.

