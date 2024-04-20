كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشيلسي بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة قوية تُقام اليوم السبت على ملعب ويمبلي.

ويعتمد بوتشيتينو على طريقة لعب 4-3-3 هجومية، مع تواجد كول بالمر وجاكسون في خط الهجوم، بينما يعود جالاجير إلى الوسط بعد غيابه في المباريات الأخيرة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو - شالوباه - تياجو سيلفا - كوكوريلا.

خط وسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز - جالاجير.

خط الهجوم: كول بالمر - جاكسون - مادويكي

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة أمام مانشستر سيتي، من أجل التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة بين تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث يتمتع كلا الفريقين بقدرات عالية ومستوى فني مميز.

ويمتلك تشيلسي خط هجوم قوي بقيادة كول بالمر وجاكسون، بالإضافة إلى وجود لاعبين مميزين في خط الوسط مثل فيرنانديز وجالاجير.