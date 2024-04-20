بينهم طفلان.. ضبط عامل أطلق النار على أسرة كاملة في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، من ضبط عامل أطلق النار على 4 من أسرة واحدة بينهم طفلين، بعزبة الوقف التابعة لقرية محلة انجاق مما أدى إلى إصابتهم برش خرطوش، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلافات الجيرة.

ضبط عامل أطلق النار على أسرة كاملة فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، من العميد محمد منير العدل، مامور مركز شرطة شربين، بورود اشارة من مستشفى شربين العام بوصول كلا من "سعد.ا.م.م:، 22 عاما لايعمل، مصابا برش خرطوش والفخذين والصدر والذراع الأيمن، و"سعاد.م.إ.ا"، 7 سنوات، طالبة بالصف الأول الإبتدائي مصابة برش خرطوش بالوجه والرأس والساق اليمنى، ووالدة الأول والثانية "أنتصار.م.م"، 42 عاما، ربة منزل مصابة برش خرطوش، و"مالك.وه.ع"، 3سنوات، مصابا برش خرطوش بالرأس والرقبة والذراع الأيمن والساق اليسري، وجميعهم يقيمون عزبة الوقف التابعة محلة انجاق دائرة مركز شربين "ادعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب الأول والثالثة اتهما المدعو "عبدالرحمن.ع.ع"، 25 عاما، عاطل ومقيم ذات القرية بالتعدي عليهم بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش بحوزته وإحداث ما بهم من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما والمتهم لوجود خلافات بسبب الجيرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وارشد عن السلاح المستخدم بندقية خرطوش ماركة شوت جن ، وطلقة من ذات العيار.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.