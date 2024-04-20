نتائج الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2024

شهد اليوم الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء الذي أقيم أمس الجمعة، منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين، حيث فاز اليوم السبت، كل من اللاعب إين يو نغ المصنف السادس عشر عالميًا من ماليزيا، واللاعب يوسف ابراهيم المصنف السابع عشر عالمياً من مصر، واللاعب إيكر بخاريس المصنف التاسع عشر عالميًا من إسبانيا، واللاعب غريغ لوبان المصنف الثاني والعشرون عالمياً من سكوتلندا.



كما فاز أيضا اللاعب نيكولا مولر المصنف الثالث والعشرون عالمياً من سويسرا، واللاعب ليونيل كارديناس المصنف الخامس والعشرون عالمياً من المكسيك، واللاعب ديمتري شتاينمان المصنف الثامن والعشرون عالمياً من سويسرا، واللاعب سيباستيان بون مالي المصنف التاسع والعشرون عالمياً من فرنسا، واللاعب رافائيل كاندرا المصنف الثلاثون عالمياً من المانيا. بالإضافة إلى فوز اللاعب غريغوار مارش المصنف الثالث والثلاثون عالمياً من فرنسا، واللاعب لياندرو روميليو المصنف السادس والثلاثون عالمياً من الأرجنتين، واللاعب راميت تاندون المصنف الاربعين عالمياً من الهند، واللاعب كيرتيس ماليك المصنف الثالث والاربعون عالمياً من إنجلترا، واللاعب فاركاس بالازس المصنف السادس والأربعون عالمياً من هنغاريا، واللاعب ليونج تشي هين هنري المصنف الخمسين عالمياً من هونج كونج، واللاعب روي سواريس المصنف اربعه وستون عالمياً من البرتغال.



وفيما يخص بطولة السيدات، كان هناك اداء مبهر من اللاعبات المصريات حيث فازت كل من اللاعبب نادين شاهين المصنفة السابع والثلاثون عالمياً واللاعبة زينه مكاوي المصنفة الواحد والثلاثون عالمياً واللاعبة مريم متولي المصنفة الخامس والثلاثون عالمياً واللاعبة سناء ابراهيم المصنفة الثالث والثلاثون عالمياً واللاعبة ملك خفاجي المصنفة التاسع والثلاثون عالمياً واللاعبة واللاعبة هنا معتز المصنفه السادس والثلاثون عالمياً.



كما فازت ايضاً كل من اللاعبة ريتشل أرنولد المصنفة؛ الثامن والعشرون عالمياً من ماليزيا واللاعبة توميتو هو المصنفة السابع والعشرون عالمياً من هونج كونج واللاعبة جاسمين هاتون المصنفة الخامس والعشرون عالميًا من انجلترا واللاعبة تيسني مورفي المصنفة الواحد وعشرون عالمياً من وايلز، واللاعبة أيرا أزمان المصنفة الواحد واربعون عالمياً من ماليزيا، واللاعبة جورجيا أديرلي المصنفة الثاني والثلاثون عالمياً من سكوتلاندا، واللاعبة ميليسا ألفيس المصنفة السادس والعشرون من فرنسا، واللاعبة كيتي ماليف المصنفة الثامن والثلاثون عالمياً من إنجلترا، واللاعبة عايفه ازمان المصنفة الرابع والثلاثون عالمياً من ماليزيا، واللاعبة لوسي تورميل المصنفه التاسع والعشرون عالمياً من إنجلترا.



نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024:



نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال:



فاز اللاعب كيرتيس ماليك المصنف الثلاثة والاربعون عالمياً من انجلترا على اللاعب برنات خومي المصنف الثالث والخمسون عالميا من اسبانيا وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11 / 11-9 / 9-11 / 11- 4 / 11-4 ضمن فعاليات الدور الاول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء.



كما تفوق اللاعب نيكولا مولر المصنف الثالث والعشرون عالمياً من سويسرا على اللاعب ابراهيم الكباني المصنف الثالث والستون عالميا من مصر بعد مباراة قوية وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 9 / 13-11 / 11-6.



وفاز اللاعب رافائيل كاندرا المصنف الثلاثون عالمياً من المانيا علي اللاعب فراز خان المصنف السابع والخمسون عالمياً من الولايات المتحدة، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي : 11-2 /11-3 / 11-4.



وفاز اللاعب سيباستيان بون مالي المصنف التاسع والعشرون عالمياً من فرنسا علي اللاعب تزي كوان لو المصنف الثامن والاربعون عالمياً من هونج كونج بثلاث أشواط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:11-8 / 11-5 / 11-8 .



كما فاز اللاعب إيكر بخاريس المصنف التاسع عشر عالمياً من اسبانيا علي اللاعب سيمون هربرت المصنف الخامس والخمسون عالمياً من انجلترا، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-4 / 11-9 / 11-2 .

فاز اللاعب فاركاس بالازس المصنف السادس والاربعون عالمياً من هنغاريا علي اللاعب عمر مسعد المصنف الثاني و ثلاثون عالمياً من مصر بثلاث اشواط و جائت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-7، 11-8 ، 12-10 .



وفاز اللاعب ليونيل كارديناس المصنف الخامس والعشرون عالمياً من المكسيك علي اللاعب سيف تامر المصنف المائه اربعه و ستون عالميا ًمن مصر وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي :11-7 / 11-1/ 11-9 .



وفاز اللاعب راميت تاندون المصنف الاربعون عالمياً من الهند علي اللاعب علي حسين المصنف الثاني والستون عالمياً من مصر، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي6-11: / 11-9 / 11-5.



وفي مبارة قوية بين كل من اللاعب روي سواريس المصنف اربعه وستون عالمياً من البرتغال واللاعب يحيي النوساني المصنف الثامن والثلاثون عالمياً من مصر، فاز روي سواريس بثلاث اشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11- 9 / 4-11 / 6-11 / 11-9 / 13-11.



فاز اللاعب ديمتري شتاينمان المصنف الثامن والعشرون عالمياً من سويسرا علي اللاعب خوان كاميلو فارغاس المصنف الرابع واربعون عالمياً من كولومبيا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-5 / 8-11 / 11-9 /11-4.



وفاز اللاعب ليونج تشي هين هنري المصنف الخمسين عالمياً من هونج كونج علي اللاعب أوغست دوسورد المصنف الواحد والثلاثون عالميا ًمن فرنسا بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-6 / 5-11 / 9-11/ 11-4 / 11-6 .



كما فاز اللاعب لياندرو روميليو المصنف السادس والثلاثون عالمياً من الارجنتين علي اللاعب مصطفي السيرتي المصنف المائه وواحد عالمياً بثلاث اشواط مقابل شوط، جاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 8-11 / 11-7 / 11- 9 / 11-6.



وفاز اللاعب إين يو نغ المصنف السادس عشر عالمياً من ماليزيا علي اللاعب سيزار سالازار المصنف التاسع و اربعون عالمياً من المكسيك بثلاثه اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:11-13 / 11-5 / 11-7 / 11-2 .



وفاز اللاعب المصري يوسف ابراهيم المصنف السابع عشر عالمياً علي اللاعب أندرو دوغلاس المصنف الاثنين وخمسين عالمياً من الولايات المتحده بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-5 / 11-7 / 4-11 / 13-11 .



نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات:



فازت اللاعبه ريتشل أرنولد المصنفه الثامنه وعشرون عالمياً من ماليزيا علي اللاعبه أليشيا ميد المصنفه التاسعه واربعون عالمياً من انجلترا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 8-11 / 11-7 / 11-9 / 11-8 .



وفازت اللاعبه نادين شاهين المصنفة السابع والثلاثون عالمياً علي اللاعبه هيا علي المصنفه الثالث والخمسون عالمياً من مصر بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:11-5 / 12-10 / 2-11 / 8-11 / 8-11 / 11-6 .



كما فازت اللاعبه زينه مكاوي المصنفة الواحد والثلاثون عالمياً من مصر علي اللاعبه غريس جير المصنفه السادس والاربعون عالمياً من انجلترا بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-5 / 12-10 / 11-6 .



وفازت اللاعبه مريم متولي المصنفة الخامسه و ثلاثون عالمياً علي اللاعبه سلمي الالفي المصنفه المئه ثلاثه و اربعون من مصر بثلاث اشواط و جائت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-4 ، 11-3 ، 11-4 .



وفازت اللاعبه توميتو هو المصنفة السابع و عشرون عالمياً من هونج كونج علي اللاعبه إميليا سويني المصنفه الخامسين عالمياً من فنلندا بثلاث اشواط مقابل شوط و جائت نتيجه الاشواط كالاتي:11-6 ، 7-11 ، 11-8 ، 11-5 .



كما فازت اللاعبه جاسمين هاتون المصنفة الخامسه والعشرون عالميًا من انجلترا على اللاعبة كا يي لي المصنفه الرابع واربعون من هونج كونج بثلاث اشواط نظيفة، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:11-6 / 11-7 / 11-6 .



وفازت اللاعبه تيسني مورفي المصنفة الواحد وعشرون عالمياً من وايلز علي اللاعبه نيكول بنيان المصنفه السابع والاربعون عالمياً من كندا بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:9-11 / 11-7 / 11-3 / 8-11 / 11-6 .



وفازت اللاعبة سناء ابراهيم المصنفة الثالث والثلاثون عالمياً من مصر علي اللاعبه ماري ستيفن الثامن والاربعون عالمياً من فرنسا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-4 / 11-5 / 8-11 / 11-4.



كما فازت اللاعبة أيرا أزمان المصنفة الواحد والاربعون عالمياً من ماليزيا علي اللاعبه هنا رمضان المصنفه الثلاثون عالميا من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:11-5 / 11-5 / 9-11 / 12-10 .



وفازت اللاعبه جورجيا أديرلي المصنفة الاثنين والثلاثون عالمياً من سكوتلاندا علي اللاعبة إينورا فيلار المصنفه الواحد والخمسون عالمياً من فرنسا بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-9 / 11-5 / 8-11 / 11-9 / 11-4 .



وفازت اللاعبه لوسي تورميل المصنفه التاسع والعشرون عالمياً من انجلترا علي اللاعبه كنزي ايمن المصنفه الخامس والاربعون عالمياً من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 8-11 / 11-5 / 11-9 / 12-10 .



وفازت اللاعبه ميليسا ألفيس المصنفة السادس والعشرون من فرنسا علي اللاعبه سيندي ميرلو المصنفه الرابع والخمسون عالمياً من سويسرا بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:11-5 / 11-4 / 11-3.



كما فازت اللاعبة كيتي ماليف المصنفة الثامن والثلاثون عالمياً من انجلترا علي اللاعبه تس وينج تونغ المصنفه الثاني والاربعون عالمياً من هونج كونج بثلاث اشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-7 / 12-10 / 9-11 / 6-11 / 11-4 .



وفازت اللاعبة عايفه ازمان المصنفة الرابع والثلاثون عالمياً من ماليزيا علي اللاعبه نور عبد المكاريم المصنفه الثالث والاربعون عالمياً من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:13-11/ 11-6/ 10-12/ 11-8.



وفازت اللاعبة ملك خفاجي المصنفة التاسع والثلاثون عالمياً من مصر علي اللاعبه المصريه سلمي الطيب المصنفه الاربعون عالمياً بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:11-9 / 11-6 / 11-4 .

فازت اللاعبة هنا معتز المصنفه السادس والثلاثون عالمياً من مصر علي اللاعبة نادين الحمامي المصنفه المئه سبعة وعشرون عالمياً من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:11-7 / 13-11 / 9-11 / 14-12 .